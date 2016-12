Zu deem Accident koum et um Donneschdeg de Moie géint 9.45 Auer. Eng Perosun gouf dobäi blesséiert.

© RTL Télé Lëtzebuerg - Domingos Oliveira

Um Potaaschbierg bei der Autobunnsopfaart, op der Héicht vum Hotel, hate sech de Camion an den Auto ze pake krut.D'Persoun am Auto war ageklemmt an hat mussen erausgeschnidde ginn.