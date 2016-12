88 Automobilisten hu misse blosen. An zwee Fäll war den Test positiv. Ee Führerschäin ass op der Plaz agezu ginn.Le mercredi, 7 décembre 2016 de 18.00 à 21.00 heures, la Police a procédé à Heffingen, 'op Praikert' ainsi qu'à Ernzen, rue de Larochette à un contrôle d'imprégnation alcoolique sur réquisition du Procureur d'Etat, tel que prévu par l'article 12, paragraphe 3, alinéa 8, de la loi modifiée du 14 février 1955, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.88 automobilistes ont été soumis à l'examen sommaire de l'haleine, même en absence de tout indice grave.Dans 2 cas, l'examen s'est relevé positif et un avertissement taxé ainsi qu'un procès-verbal ont été dressé.Un permis de conduire a été retiré sur place.Am Staterkrut an der Nuecht op en Donneschdeg géint 2.00 Auer ee Chauffer de Führerschäin ofgeholl, deen am Zickzack gefuer ass an ze vill gedronk hat.