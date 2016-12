6 Méint Prisong an eng Geldstrof vun 2.000€, dat ass d’Strof, déi en Donneschdeg um Dikrecher Geriicht an enger Affär vun Diskriminatioun gesprach gouf.

© RTL Archivbild

E Mann war ugeklot, well hien am Dezember zejoert op Facebook eng Foto mat vermummte Frae mat de Wierder “Eng Kugel an de Kapp!” kommentéiert hat. D’Prisongsstrof ass ouni Sursis ausgefall, well de Beschëllegten net fir säi Prozess ugetruede war.