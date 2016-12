Trotz groussen Onsécherheeten an der Welt geet et der Lëtzebuerger Economie ganz gutt.

Dat sot de Wirtschaftsminister Etienne Schneider an der Chamber. D'Croissance wier héich - ëm déi 4-5% - a permanent giffe neie Aarbechtsplaze geschaf ginn. De Finanzminister Pierre Gramegna fir säin Deel huet betount, d' Finanzplaz wier gesond. Et wier een um 12. Rank an der Welt, déi 1. um europäesche Kontinent, déi zweet an Europa no London. D'Fongenindustrie schreift am August a September Rekordzuelen.



De Pierre Gramegna





D'Finanzplaz géif awer drënner leiden, datt d'Zënsen niddreg wieren, domat och d'Margen an datt et schwéier wier, gutt ausgebilte Leit ze fannen.

An enger Interpellatioun huet och de Laurent Mosar vun der CSV dee Sujet opgegraff a sot, déi neist PISA-Zuelen missten dem Educatiounsminister an der Finanzplaz Suerge maachen. Dëst gesoten konnt de Laurent Mosar nach just dëst an dat kritiséieren: prinzipiell zum Beispill, datt een net dierft a Stagnatioun verfalen, datt d'Digitaliséierung onbedéngt misst virugedriwwe ginn an zwar iwwerall.