Zären um Daach vu groussen, flaachen industrielle Strukturen déi an Zukunft ee groussen Deel vun eisem Geméis kënne produzéieren? Dat ass keng Zukunftsmusek, mä eng ganz reell Méiglechkeet déi och elo schonn uechter d'Welt agesat gëtt. De Pilot-Projet Urban Farming zu Beetebuerg, den och an d'Konzept vum Rifkin senger Drëtter Industrieller Revolutioun passt, ass net nëmmen nohalteg a punkto CO2, ma produzéiert och ouni Pestiziden a méi pro Hektar wéi déi traditionell Landwirtschaft.

De Prinzip vum Urban Farming, also iwwersat den Akerbau an der Stad, ass dass een d'Landwirtschaft wou d'Geméis produzéiert gëtt, méi no also an d'Peripherie oder an d'Stad era bréngt, wou d'Iesswueren och am Meeschte konsuméiert ginn, erkläert den Bruno Renders, Generaldirekter vum IFSB, dem Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment.



D'Zäre sollen um Daach installéiert ginn, well et op der enger Säit eng fräi an ongenotzte Fläch ass an anerersäits well sou Energie recuperéiert gëtt, déi soss guer net benotzt gëtt.



Brauch et dofir extra Technologien? Den Urban Farming baséiert um Konzept vun der Hydroponie, dat bedeit datt d'Planzen an engem anorganesche Buedem wuerzelen amplaz vun engem Buedem mat organesche Bestanddeeler. Duerch dëse System kann d'Reewaasser och méi effektiv genotzt ginn an d'Gewiicht op den Diech hält sech a Grenzen.





Am Grand-Duché gëtt sech virun allem op zwou grouss Kategorië Geméis fokusséiert, déi mat der Technik vun der Hydroponie, also am Waasser, besonnesch gutt wuessen, erkläert de Bruno Renders vum IFSB. Dozou gehéiert d'Blat-Geméis, zum Beispill déi verschidden Zorte vun Zalot oder Spinat an déi Geméiszorten, déi u sech zum Uebst gezielt ginn. Ee Beispill wären hei Tomaten.Den traditionellen Akerbau hei am Land produzéiert bëssi méi wéi 2.500 Tonne Blat-Geméis an Tomaten am Joer. Wei ass et mam Urban Farming? Op déi nämmlecht Fläch gekuckt, géif den Urban Farming däitlech méi produzéieren. Op enger Fläch vun 63 ha Buedem géing een 2.500 Tonne Geméis produzéieren, bei der nämmlechter Fläch un Zäre géifen 20.000 Tonne Geméis produzéiert ginn. De Grond ass deen, dass d'Zären un d'Energie vum Gebai ugeschloss sinn an doduerch direkt e puer Recolten am Joer méiglech sinn.Zu Lëtzebuerg géingen et donieft ganz vill Méiglechkeete gi fir sou Zären ze placéieren. Een Daach eegent sech zum Beispill just wann e ganz grouss ass, flaach a relativ nei. Just als Beispill, den Eurohub zu Diddeleng.Lëtzebuerg kéint a 15-20 Joer komplett autonom an der Produktioun vum Blat-Geméis ginn, sou nach de Bruno Renders. Zu Beetebuerg soll dofir eng urban Zär op 600 Quadratmeter entstoen, déi vun enger Start-Up wäert geréiert ginn an déi Enn 2017 kéint ufänke mat produzéieren. Donieft géing och scho mat der Akerbauschoul drun geschafft gi fir eng Formatioun am „Urban Farming“ unzebidden. D'Zukunft ass nämlech Muer, sou nach de Generaldirekter vum IFSB.