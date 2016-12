Den 8. Dezember wier de Conseil vum Freeport zesummekomm an do hätt een "d'un commun accord" decidéiert, d'Zesummenaarbecht ze stoppen, heescht am offizielle Communiqué.Den Direkter David Arendt verléisst also de Freeport.Hannergrond vum Depart sinn RTL-Informatiounen no Problemer um Niveau vum Actionnariat.2 Actionnairen hu jo Problemer mat der Justiz, wat d'Geschäft vum Freeport belaascht - et ass ee mat der Kommerzialisatioun vum Espace an der Fräihandelszon hannendran.Et war och rieds, datt een neien Actionnaire d'Relève géing huelen, dozou ass et awer - nach - net komm.De Freeport, deen am Hierscht 2014 ageweit gi war an eng Zort Coffre-Fort fir Luxusobjeten ass, war 2015 an negativ Schlagzeile geroden, well de President vum Verwaltungsrot an Haaptinvestisseur, de Schwäizer Konschthändler Yves Bouvier, wéinst enger Affär ronderëm Wäisswäsche vu Suen ugeklot gouf an och säin Nofolger un der Spëtzt vum Verwaltungsrot, den Olivier Thomas, wéinst Bedruch an Hehlerei an Zesummenhang mat Picasso-Tableaue festgeholl gi war.Am Abrëll hat de Freeport Lëtzebuerg doropshin an der Persoun vum fréieren LSAP-Wirtschaftsminister an Europadeputéierte Robert Goebbels een neie President krut. Dee war ee Joer virdrun an de Conseil komm.Schonn deemools war een op der Sich no engem Repreneur.Le Conseil d'Administration du « Freeport Luxembourg » s'est réuni à son siège le 8 décembre 2016. Il a pris acte que le Groupe Natural Le Coultre Luxembourg et son directeur général David Arendt ont décidé d'un commun accord de terminer leur collaboration au 31 décembre 2016.Le Conseil d'Administration remercie David Arendt pour son engagement depuis la création du Freeport à Luxembourg. M. Arendt a accompagné depuis son début les travaux et la mise en service d'un ensemble immobilier unique et de haute valeur technologique. Malgré un environnement économique international difficile, M. Arendt a su animer avec dynamisme le développement du Freeport Luxembourg, qui restera un atout non négligeable dans la politique nationale visant à faire du Luxembourg un important centre logistique international.The Board of Directors of the management company of Le Freeport Luxembourg met at its corporate office on December 8, 2016. The Board acknowledged that the Natural Le Coultre Luxembourg Group and David Arendt, its General Manager, mutually agreed to part ways effective December 31, 2016.The Board thanked David Arendt for his commitment since the inception of the Freeport. Mr Arendt oversaw the construction and entry into service of this unique, high tech real estate project. Against a difficult international economic environment, Mr Arendt dynamically developed and marketed Le Freeport Luxembourg, which constitutes a major asset in the national political endeavor to turn Luxembourg into an important logistics hub.Der Verwaltungsrat des « Freeport Luxembourg » ist am 8. Dezember 2016 an seinem Sitz zusammen getreten. Er hat zur Kenntnis genommen, dass « Le Groupe Natural Le Coultre Luxembourg » und sein Generaldirektor David Arendt einvernehmlich beschlossen haben, ihre Zusammenarbeit bis zum 31. Dezember 2016 zu beenden.Der Verwaltungsrat hat sich bei David Arendt für sein Engagement seit der Schaffung des Freeport in Luxemburg bedankt. Herr Arendt hat die Arbeiten und die Inbetriebnahme einer eimaligen Immobilienanlage von hohem technologischem Wert von Anfang an begleitet. Trotz eines international schwierigen Umfelds hat Herr Arendt mit Dynamik die Entwicklung des Freeports vorantreiben können. Dieser bleibt ein wichtiger Baustein der nationalen Politik, die darauf abzielt, Luxemburg zu einer wichtigen internationalen Logistik Plattform auszubauen.