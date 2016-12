De Referenzzëns bleift bei null. Déi geldpolitesch Mesurë ginn also verlängert, anerwäerts wieren se am Mäerz ausgelaf. Vun Abrëll u sollen awer nëmmen nach fir 60 Milliarden Euro pro Mount Staatsobligatioune kaaft ginn, bis dohi sinn et 80 Milliarden. D'Ekonomie hänkt also méi laang wéi virgesinn um Baxter vun der EZB.

Et kéint een eng gewësse positiv Dynamik an der Konjunktur erkennen, déi awer nach op wackelege Been steet. Dës Dynamik misst elo stabiliséiert ginn. Och d'Inflatioun géif an déi richteg Richtung goen, d'EZB hätt se jo gäre bei ronn 2%. De Pëtrolspräis ass jo am gaangen ze klammen, kann et dann eleng dowéinst net op emol ganz séier, ze séier mat der Inflatioun goen? De Gaston Reinesch vun der Lëtzebuerger Zentralbank seet, datt nach eng Continuatioun vun der Politik néideg ass. Trotz allen desagreabelen Niewewierkungen hätten d'Zentralbankmesuren déi gewënschten Effete gewisen, ënner anerem wiere mer largement aus der Deflatiounsgefor eraus. De Chômage geet erof an der Eurozon, wann och net genuch.

Net zulescht d'Resultat vum Verfassungsreferendum an Italien vum leschte Weekend an de Récktrëtt vum Matteo Renzi hat schlussendlech drop higewisen, dass d'EZB an déi heite Richtung géif goen.