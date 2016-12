Grond ass d'Campagne "eng Posch voller Iddien". Vis-à-vis vun RTL ënnersträicht si nach emol, datt si sech net mat där Campagne identifizéiere kann. Si präziséiert och, datt si net domadder daccord ass, datt d'Femmes socialistes fir eng Campagne, déi als Zil huet, méi Fraen an d'Politik ze kréien, net mat u Bord geholl gi wier an dat wier just niewebäi och net déi éischte Kéier.D'Càtia Gonçalves ass der Meenung, datt d'Parteispëtzt net iwwer dat Visuellt vun der Campagne informéiert war. Dorops géing hiren, wéi si seet, ganz ambiguen a schwaache Positionnement hiweisen.D'Poschecampagne wier och e Sujet, deen an der LSAP selwer eng Spaltung géif mat sech bréngen an dat wier definitiv net gutt fir d'Solidaritéit an der Partei.Mat dësem Schratt zitt d'Càtia Gonçalves hir Konsequenzen aus der Affaire, si wollt dee Schratt awer eréischt no enger Diskussioun mat den FS maachen.