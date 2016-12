© AFP (Archiv)

Et goufe Revelatiounen, deemno Mc Donald's an och aner Konzerner, op Basis vu geheimen Accorden mam Lëtzebuerger Staat, extrem niddreg Steiertauxe vun deelweis nëmmen engem Prozent ofgemaach hätten.



De Fastfood-Konzern huet dat awer ëmmer nees ofgestridden a behaapt, dass een an der EU eng remarkabel Zomm u Steiere géif bezuelen. Dës solle sech an de Joren 2011 bis 2015 op iwwer 2,5 Milliarden Dollar chiffréiert hunn.



McDonald's huet d'Decisioun mat enger globaler Ëmstrukturéierung vum Konzern begrënnt. Et hätt ee Groussbritannien als zukünftege Standuert erausgesicht, well vill Mataarbechter do stationéiert wieren. Déi nei Holding wäert an Zukunft hir Steieren a Groussbritannien bezuelen.



Déi britesch Premierminister Theresa May huet dës Annonce begréisst. Et géif ee laangfristeg Investitioune vun Entreprisen aus der ganzer Welt a Groussbritannien wëllkomm heeschen.



McDonald's soll awer ee Büro hei zu Lëtzebuerg behalen, awer just fir d'Geschäfter déi de Grand-Duché betreffen.