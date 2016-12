Op der Plaz huet d'Police festgestallt, datt d'Persoun am Auto effektiv vu sech war a mam Kapp um Steierrad loung. De Mann hat ze vill gedronk. Opfälleg war awer, dass d'Fënster vun der Bäifuerersäit futti war an den Auto duerchwullt gi war. Wéi d'Police schreift, war hien och blesséiert. Eng Ambulanz gouf geruff an de Mann koum nees zou sec. Hie koum an d'Spidol.An där selwechter Strooss gouf awer nach een anert Gefier fonnt, bei deem d'Fënster op der Bäifuerersäit beschiedegt war. De Parquet gouf informéiert an de Mann festgeholl. Hie kënnt e Freideg Nomëtten virun den Untersuchungsriichter.