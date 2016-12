Geriicht: Steng op Gefierer gehäit / Reportage Eric Ewald



E Freideg de Moien hu sech déi zwee Männer misse virum Stater Geriicht veräntweren, well si am Dezember zejoert, op 3 Owenter noeneen, um Stater Contournement virun allem Steng op Gefierer gehäit haten.De Vertrieder vum Parquet huet dobäi géint d’Ugekloten net méi de Virworf vum versichten Doutschlag zréckbehalen, mä just "fräiwëllegt Zerstéieren".

Obwuel déi zwee d’viischt Fënstere vu Gefierer viséiert hätten, hätt kee Wëlle bestanen, fir een ëmzebréngen, mä deen, eppes ze treffen, wat op der Autobunn fiert. Nieft de Steng ware jo tëscht dem Rondpoint Iergäertchen an dem Tunnel Houwald och nach Fläschen an en Eemer op d’Autobunn gejummt ginn. E puer Gefierer goufen doduerch zum Deel zolidd beschiedegt.Déi Beschëllegt hätte sech concertéiert, ier se op d’Plaz vun hiren Dote gefuer sinn, fir do muttwëlleg mat Steng, Fläschen an engem Eemer ze geheien, woubäi dee méi jonken Ugekloten d’dreiwend Kraaft hannert där "brillanter Iddi" gewiescht wär. Hien, deen net fir d’éischt sou gutt Iddie gehat hätt, sollt dofir méi Prisong kréien. Méiglech Oploe fir déi zwee wären, sech vun Drogen ewechzehalen an eng Aarbecht ze sichen, sou de Vertrieder vum Parquet. Et wären zwar Gefierer beschiedegt, mä Gott sei Dank kee blesséiert ginn. Zwee Mannerjäreger, déi d’Ugeklote fir hir "super Iddi" matgeholl hätten, kéimen nach virun de Jugendriichter. D’Steng, mat deene gehäit gouf, hätten iwwregens net do geleeën, vu wou aus geschoss gouf, mä d’Beschëllegt wäre se virdru siche gaangen, sou dass eng Organisatioun virum Fait virléich.Do virdrun hat den Affekot vum méi alen Ugeklote vu klore Faite geschwat, déi keng Diskussioun géifen zouloossen, ausser déi, wat fir eng Infraktioun virleie géif. Et wär den éischte Fall an deem Genre zu Lëtzebuerg, d.h. deen éischte versichten Doutschlag op eng onbestëmmt Zuel vu Benotzer, huet de Me Stroesser betount. A sengen Aen hätt et awer nëmmen e Schued kënne ginn, wann d’Beschëllegt amplaz vu klenge Steng där vun zwee Kilo geholl hätten. D’Virfäll ze filme géif keng Infraktioun duerstellen, sot den Affekot nach, fir dee säi Client e Matleefer wär, deen d’Faite bedaueren an eng reell, wann och spéit Asiicht weise géif. De Mann bräicht Hëllef, wat säin Drogekonsum ugeet a sollt dofir eng Prisongsstrof mat Oploe kréien, eng Fuerderung, där de Vertrieder vum Parquet zum Deel nokoum.D’Uerteel ass fir den 19. Januar.