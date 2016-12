Zum Beispill an der "Cofibu", der Commission des finances et du budget vun der Chamber um Freideg de Moien. D'Berechnung vun der Zentralbank hat duebel esou héich Käschten ergi wéi déi vun der Regierung. Dat soll jo haaptsächlech un deene verschiddene Berechnungsmethode leien ...





Cofibu: Reportage Ben Frin



Genau, esou gëtt et erkläert. D'Zentralbank benotzt déi sougenannte SEC Berechnungsmethode déi och d'Referenz an der europäescher Gouvernance ass. D'Regierung benotzt eng aner Methode, hir eege Methode kéint ee soen déi awer och d'Virgängerregierung benotzt huet. De Finanzminister Gramegna erkläert den immens komplexen Ënnerscheed esou: "D'Zentralbank seet, den Effet, dee gëtt op eng laang Period gerechent, also hunn ech och schonn en Impakt reell vum éischten Dag un, wou ech d'Decisioun huelen, datt de Steierbarème fir d'Entreprisë spillt, dat heescht e geet vun 21 op 19 erof d'nächst Joer, also muss ech dat direkt comptabiliséieren. Wat fir de Stad wichteg ass, dat ass, wat ënner rauskënnt 2017, wéi vill ass eisen Defizit. Ech mengen, domat ass de Gros erkläert."Déi zwou Methoden erginn eng Differenz vu 450 Milliounen Euro eleng fir 2017.Dat kéint een duerch déi zwou verschidde Berechnungsmethoden och nach erklären, seet de Claude Wiseler vun der CSV, mä "dat explizéiert héchstens eng Differenz zäitweileg op 2017, mä dat explizéiert sécherlech net déi Differenzen, déi an de Joren 2018 an 2019 sinn. Do stelle mer d'Differenz fest tëschen de Rechnunge vun der Regierung, déi op -0,8 vum PIB kënnt, wat dës Steierreform géing kaschten, an deene vun der Zentralbank, déi op -1,7 Prozent vum PIB kënnt."D'Virgängerregierung huet dach awer nei nämmlecht Methode benotzt wéi déi aktuell Regierung? Dozou de Claude Wiseler: "Den Delta war ni esou grouss wéi dat, wat elo hei ass. D'Differenz vun deem, wat mer an den Avise kruten, war ëmmer wesentlech méi kleng."De Finanzminister Gramegna huet e Freideg de Moien och nach bekannt ginn, dass 2016 keen neie Staatsemprunt méi wäert erauskommen.