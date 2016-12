© Ben Frin - RTL Télé Lëtzebuerg

Protest-Piquet Steierreform / Reportage Annick Goerens



Dat war e Freideg de Mëtteg de Constat vun de Gewerkschaften OGBL, LCGB an Aleba op engem Protest-Piquet virun der ChamberEng 100 Leit sinn do an der Mëttesstonn beienee komm a fuerderen eng gläich Behandlung fir all d'Steierzueler. Et missten nämlech déi selwecht Spillregelen, also déi nämmlecht Rechter, esou wéi Flichte fir all Mënsch gëllen, fuerdert de Christoph Knebeler vum LCGB.Konkret bedeit dat fir de Christoph Knebeler, datt wa bestuete Residenten net ëmmer an eng Steierklass 1 gesat ginn an duerno eng Steierklass 2 ufroe mussen, da kann dat och net fir de Frontalier de Fall sinn. Da kann et och net sinn, datt bei de Frontaliere bestuete Pensionären, mat enger Karriär mixt, just nach an der Steierklass 1 solle besteiert gi respektiv bestuete Koppele mat Kanner, bei enger Individual Besteierung d'Steierklass 1a verweigert gëtt, während gepacste Koppele mat Kanner dës Steierklass ouni Problem kréien, sou de Christoph Knebeler.





Donieft misst d'Steierklass 2 fir all bestuete Koppel gëllen. Et sief dann déi 2 Persounen huele selwer de Choix, datt se individuell besteiert wëlle ginn, si déi optional Individualiséierung wëllen notzen oder am spezifesche Fall vun de Frontalieren, datt si net all hir Revenuen zu Lëtzebuerg wëllen uginn, sou de Christoph Knebeler. Nëmme wann d'Decisioun nom Oflaf vum Steierjoer ka geholl ginn, gëtt et och wierklech eng Steiergerechtegkeet fir Jiddereen.



Och bei den Demonstrante war e gewëssen Ierger ze spieren.



Zum Schluss war et dann och d'Fuerderung fir d'Bestëmmungen an der Reform déi d'Frontaliere concernéiere sollen ausgeklammert ginn an nees frësch iwwerschafft ginn, dëst am Sënn vun enger richteger Steiergerechtegkeet, sou nach den Christoph Knebeler vum LCGB.