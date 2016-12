D'Escher Gemeng huet sech majoritär derfir ausgeschwat, dat mellt déi geschriwwe Press. Et handelt et sech ëm d'Dekanatskierch, d'Grenzer Kierch an d'Paterekierch.De Vote ass allerdéngs bëssen anescht ausgefall wéi soss. D'LSAP-Schäffe Jean Tonnar an Dan Codello an déi sozialistesch Conseillere Paul Weidig an Evry Wohlfahrt hu sech op d'Säit vun der CSV gestallt a mat dofir gestëmmt, datt d'Kierchen am Besëtz vun de Gemenge bleiwen.D'Conseillere vun déi Lénk, KPL an DP hu fir d'Propose vum rout -grénge Schäfferot gestëmmt, déi also och um Enn zeréckbehale gouf.