Klimawiessel/Reportage Claudia Kollwelter



Et géing eng katastrophal Stëmmung kreéiert ginn, ma wann ee sech d’Date seriö géing ukucken, géing ee mierken, datt dat iwwerdriwwen ass. Dacks géing nëmmen e klengen Ausschnëtt vun Date gekuckt, an doraus dann eng Katastroph erausgezu ginn. Et géing mat Ängschte gespillt ginn, an dat ouni Grond.

Den CO2 géing als eenzege Schëllegen fir d’Erwäermung genannt ginn. De Francis Massen bestreit net datt et eng Äerderwäermung gëtt, well zanter 1850, zanter een aus der Äiszäit eraus ass, ass et eréischt ee Grad méi waarm. Och d'CO2-Konzentratioun wie méi héich, wat dozou gefouert hätt, dass eise Planéit ganz däitlech méi gréng ginn ass.Dat heescht all déi Milliounen a Milliarden Ustrengungen, déi den Ament gemaach ginn, lafe senger Meenung just op den Transfert vu Suen aus.Changementer wéi ëmklammen op 100% erneierbar Energie kéint ee roueg maachen, mä dat misst een net onbedéngt an de Klimafonds hänken.De globale Klimaaccord deen op der COP21 zu Paräis ugeholl gouf, gesäit vir, d'Erwäermung vum Planéit, op däitlech ënner 2 Grad ze limitéieren. Ideal wieren 1,5 Grad. Ziler déi dem Francis Massen no illusoresch sinn. Mee et wier nu mol eng Situatioun an där ganz vill Leit hiren Interêt dra fannen. Dat huet schonn ee berühmten däitschen Physiker virun 20 Joer gesot. D'Politiker fannen do eng Roll, an där se weise kënnen, dass si sech bekëmmeren. Vill Wëssenschaftler sinn an déi Roll gedrängt ginn, well si soss hir Fonge verléieren.Et hätt sech eng Tendenz gebilt, déi déi Wëssenschaft favoriséiert, déi weist, datt de Mënsch en Afloss op d’Klima huet, wat och sécherlech stëmmt. Mä et géing ee vernoléissegen, wat déi natierlech Variatioune sinn, déi een am Klima gesäit. An déi wieren absolut net katastrophal. Géing een d’Fro stëllen, wéi eng Katastroph een an de leschten 30-40 Joer hat, déi kloer mam CO2-Austouss verbonne war, da géing ee keng seriö Äntwert fanne, sou nach de Francis Massen.