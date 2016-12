X

Stater Chrëschtmaart / Reportage Katarina Ivesic



Zemools um Weekend, fanne ganz vill Leit de Wee an d'Stad fir e bësse Chrëschtdagsstëmmung anzeootmen, vläicht e Gromperekichelchen z'iessen an deen een oder anere Patt ze huelen.

Bei dem schéine Wanterwieder, ass dat och kee Wonner. Ouni Reen geet et sech gutt duerch de Chrëschtmaart an et huet een och gutt Zäit, fir sech d'Stänn méi genau unzekucken.

D'Leit kënnen sech et dobäi mat engem Glühwäi gutt goe loossen.

Nieft dem gudde Wieder dëst Joer, huet d'Stad Lëtzebuerg nach eng ganz Rei Saachen organiséiert. Beispillsweis d'Lightnights dëse Weekend, wou de Chrëschtmaart och bis 23 Auer op ass, sou d'Presidentin vum Comité vum Wantermaart a Proprietaire vun der Lounge Bar Kugener, Manon Schmit.

D'Manon Schmit féiert d'Beléiftheet vun de Chrëschtmäert dëst Joer awer och op eppes anescht zréck. Duerch déi rezent terroristesch Virfäll zu Bréissel oder Paräis géifen sech d'Leit zu Lëtzebuerg eventuell nach méi sécher fillen.

Nieft de Lëtzebuerger, déi dëst Joer de Wee an d'Stad fonnt hunn, sinn och ganz vill Touristen ënnerwee. Fir d'Manon Schmit mierkt een dat dorunner, datt ëmmer méi verschidde Sprooche gebraucht musse ginn.

Wéinst der Reklamm, déi zanter e puer Joer fir de lëtzebuergesche Chrëschtmaart an eisen Nopeschlänner gemaach gëtt, fannen ëmmer méi Touristen de Wee op Lëtzebuerg.

D'Chrëschtmäert hunn och dëst Joer, duerch 15 bis 20 weider Stänn, eng besser Offer, sou de President vum Stater Geschäftsverband, Gil Kaempff.

Gil Kaempff senger ongeféierer Schätzung no, géifen all Dag 25.000-30.000 Leit bis op de Chrëschtmaart kucke kommen. Weekends wieren et der natierlech vill méi. Do wieren et der em déi 40 000. Bei engem Glühwäin an där gudder Stëmmung ass et och ganz normal, dass een net doheem sëtze bleift.