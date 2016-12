An der Wunneng huet d'Police am Zëmmer vum Bouf Geschir fir Droge fonnt an huet dëst du méi genee ënnert d'Luppe geholl. Duerch d'Aussoe vun den zwee Bedeelegten huet d'Police decidéiert nach weider Reim an der Wunneng ze duerchsichen.Am ganzen hunn d'Beamten um Enn 40 Gramm Marihuana fonnt. De Papp an de Bouf goufe protokolléiert.