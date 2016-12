© SaDiff © SaDiff © SaDiff © SaDiff © SaDiff © SaDiff © SaDiff « ZréckWeider »

Op der Plaz huet sech erausgestallt, dass et um Rez-de-chaussée vun engem Haus zu engem Feier koum. De Brand konnt séier vun enger Otemschutztrupp lokaliséiert a geläscht ginn.De Materialschued ass héich. Eng Persoun huet misse mat der Ambulanz mat Verdacht op eng Dampvergëftung an d'Spidol gefouert ginn. Op der Plaz waren d'Pompjeeë vum SaDiff, d'Police Déifferdeng, d'Ambulanz Déifferdeng, Sudgaz a Creos.Géint 3 Auer ass zu Rolleng an der Avenue de l'Europe en Auto géint eng Mauer gerannt, dobäi gouf et ee Schwéier- an 4 Liichtblesséierter. Op der Plaz waren ënnert anerem zwou Ambulanze vu Péiteng, eng vun Esch an eng vu Suessem.Um Samschdeg de Moie géint 5 Auer ass tëscht Schieren a Steeën en Auto an e Bam gerannt, do gouf awer just eng Persoun liicht verwonnt.