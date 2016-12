No engem Bal zu Noumer hunn eng 50 Leit an der Nuecht op e Sonndeg géint 3.30 Auer ee Late-Night-Bus vun Noumer Richtung Fiels geholl.

Am Bus hätte 5 oder 6 Persounen, déi nawell ze vill gedronk haten, randaléiert an dobäi de Bus beschiedegt.



De Bus war zu dem Ablack awer voll, dowéinst den Opruff vun der Police un eventuell Aenzeien, fir sech bei hinnen ze mellen um 4997-9500.





Den 112 mellt een Accident um Sonndeg de Moie géint 8.45 Auer tëscht Schengen an Direktioun Rëmerschen. Do ass een Auto de Rampli erofgaangen. De Chauffeur hat Chance a gouf just liicht blesséiert.