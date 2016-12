E Méinde geet de 'LuxLeaks Prozess' an déi zweet Ronn, nodeems de Parquet ugangs August an Appel Général géint d'Uerteeler an éischter Instanz gaange war.

© Jeannot Ries

D'Affaire LuxLeaks. Wärend Méint huet se, wäit iwwer d'Grenze vum klenge Grand-Duché eraus, fir vill Opreegung gesuergt. Lëtzebuerg stoung am Mëttelpunkt vun der Kritik. Well grouss Multinational Entreprisen iwwer déi sougenannt 'Rulings' Milliounen u Steieren net bezuelen. Zwee Mataarbechter vum Pricewaterhouse Coopers haten 10.000 Säiten un Dokumenter un e Journalist weider ginn. Vun e Méindeg u musse sech d'Withelblower Deltour an Halet, grad wéi de Journalist Perrin, nees viru Geriicht veräntwerten. Mat am Réck, enger breeder internationaler Ënnerstëtzung, seet d'Lucie Watrinet vun der Franséischer Plattform Paradis fiscaux et jusice, e Sonndeg de Mëtteg hei zu Lëtzebuerg virun der Presse.

© Jeannot Ries

Et géif net drëms goen, Luxembourg Bashing ze bedreiwen. Wéi och d'Enquète-Commissioun vum Europaparlament et gewisen hätt, géif d'Affaire LuxLeaks wäit iwwer Lëtzebuerg eraus goen. Hei géif een sech géingt d'Methoden asetzen, wéi Milliounen u Steiergelder aus de Staatskeese verschwannen. Et géif een sech fir d'Fräiheet, och besonnesch déi vun der Presse, asetzen, sou d'Riedner e Sonndeg de Mëtteg. E Méindeg gëtt de ganzen Dag weider hei zu Lëtzebuerg am Kader vum Prozess Optakt mobiliséiert. Ënner anerem vun 13.30 Auer u virun der Cité Judiciaire.