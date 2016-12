Uechtert d'Land huet d'Police tëscht e Freideg an e Sonndeg nees eng ganz Partie Abréch an Haiser an Autoen notéiert.

Ënner anerem zu Dikrech, an der Stad an zu Esch gouf a Lokaler respektiv Wunnhaiser agebrach. Zu Péiteng, Nidderkuer, Rodange an um Boulevard Prince Henri haten Onéierlecher probéiert, Autoen opzebriechen, wat hinnen deels och gelongen ass.An der Avenue de la Gare an der Stad haten d'Täter probéiert, d'Vitrine vun engem Bijoutier futti ze schloen. D'Fënster gouf dobäi och beschiedegt, ma awer net genuch, fir dass d'Abriecher an d'Geschäft erakomm wieren. Um Lampertsbierg waren Abriecher iwwer eng Paart geklommen an hunn 3 Vëloe geklaut.Alles an Allem notéiert d'Police fir de Weekend ronn 30 Abréch respektiv versichten Abréch uechtert d'Land.