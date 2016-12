© RTL (Archiv)

Och no der Reform vun de Rettungsdéngschter soll d'Volontariat e wichtege Pilier vum Rettungsdéngscht am Grand-Duché bleiwen. Ma generell, wie sëtzt a senger Ambulanz? Wat kritt ee vun der Gesondheetskeess rembourséiert, wann et zu engem Noutfall kënnt? An mécht et een Ënnerscheed zu privat Ambulanzen? Am neien Deel vun eiser CNS-Serie kuckt den Tim Morizet zesumme mat der CNS op den Transport an der Ambulanz.

CNS-Serie (14. Deel) - Transport an der Ambulanz



Et mécht een den Ënnerscheed tëscht zwou Zorte vun Ambulanzen.Dat eent ass de SAMU, deen nëmmen am Fall vun engem Accident oder enger liewensgeféierlecher Situatioun agesat gëtt. Hei besteet d'Equipe aus engem Dokter an der Anästhesie, engem Infirmier, an engem Chauffeur.Bei engem einfachen Transport an der Ambulanz ass keen Dokter mat dobäi. Hei ass vum legale Kader och net definéiert, wien an der Ambulanz muss sëtzen.Wann et dann effektiv zu engem Accident oder enger liewensgeféierlecher Situatioun kënnt, denkt een net onbedéngt gären u Suen a Finanzen. Heifir ass gesuergt: Wa beim Transport am Samu all d'Konditiounen erfëllt sinn, gëtt direkt mat der CNS ofgerechent an et brauch een näischt virzestrecken. Bei deem normalen Transport kritt een an der Regel eng Rechnung geschéckt. Do kritt ee 70% vun den offiziellen Tariffer rembourséiert.Fir Transporter an d'Ausland ginn et hei awer nach Exceptiounen.Ma wat geschitt, wann ech ausserhalb vun enger liewensgeféierlecher Situatioun eng Ambulanz ruffen?Entweder muss dann den Dokter, deen d'Ambulanz geruff huet oder den Dokter, deen de Patient empfänkt, eng Ordonnance ausstellen, wou drop dokumentéiert gëtt, dass fir d'Hin- an fir Réckfaart eng leiend oder immobiliséiert Positioun noutwenneg war. Dës Ordonnance muss spéitstens 3 Deeg nom Transport ausgestallt ginn, ausser den Transport geet an eng Policlinique, wou keen Delai virgesinn ass.Bei dësen Transporter läit, wei virdrun erwähnt, de Remboursement bei 70%.Wann ee sech privat eng Ambulanz bestellt, fir bei den Dokter oder Ähnleches, also net an d'Spidol, dann ass kee Remboursement vun der Gesondheetskeess virgesinn.Sief och gesot, datt wann den 112 geruff gëtt, ni eng privat Ambulanz kënnt. Ma wann ee sech sou eng bestellt, de Remboursement bei engem Minimum vun 38 Euro oder 1.25 Euro de Kilometer läit.



Serie CNS (1. Deel) - D’Kompetenze vun der Gesondheetskeess.



Serie CNS (2. Deel) - Affiliatioun, Co-Assurance oder Assurance Volontaire.



Serie CNS (3. Deel) - Wéi eng Servicer gi fir Frontalieren ugebueden?



Serie CNS (4. Deel) - "Prestations en nature" vun der CNS.



Serie CNS (5. Deel) - Wat huet ee bei den Zänn zegutt? A wat net?



Serie CNS (6. Deel) - Wa mäi Kand elo eng Bréck brauch, kënnt d'CNS dofir op?



Serie CNS (7. Deel) - Wat huet ee beim Brëll ze gutt?



Serie CNS (8. Deel) - Wat kritt ee fir Kontaktlënsen zeréck?

Serie CNS (9. Deel) - UPDATE - Wéini brauch ech e Krankeschäin an däerf ech e briechen?



Série CNS (10. Deel): Wat däerf een a wat net, wann een am Krankeschäin ass?



Serie CNS (11. Deel): Generiquë genee sou gutt wéi original Medikamenter?



Serie CNS (12. Deel) - Prestations en nature.



Serie CNS (13. Deel) - Wat kritt ee fir de Kiné rembourséiert a wat ännert 2017?