De Groupement Pétrolier zu Lëtzebuerg huet sech kontrovers mat de Konklusioune vun der Etude iwwert den Tanktourismus hei am Land ausernee gesat. Wéi et an engem Communiqué heescht, distanzéiert sech de GPL kloer zu verschiddene Punkten, notamment dee vun de Käschten, déi haaptsächlech exportéiert géifen.



Anengems seet sech de Groupement Pétrolier berouegt, datt d’Regierung de steierleche Kader vun de fossille Brennstoffer net radikal ännere wëll, dat hätt de ganze Secteur a Fro gestallt. Frou ass een och, datt en Aarbechtsgrupp Äntwerten op d’Etude ausschaffe soll. Déi Responsabel um Terrain wëllen déi Aarbechten an den nächste Méint begleeden.