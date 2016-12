© Luc Rollmann / RTL Télé Lëtzebuerg Archiv

Et wär net kloer, wéi eng ekonomesch Politik Lëtzebuerg am Noen Oste géing suivéieren. Dat sinn d'Constate vun der CSV an déi Lénk, déi um Méindeg de Moien an der aussepolitescher Chamberskommissioun op Äntwerte vum Premier gewaart hunn.

12/12/2016 Wat leeft an Israel? / Reportage Annick Goerens



Am September war de Xavier Bettel, als éischte Lëtzebuerger Premier iwwerhaapt, op Aarbechtsvisite an Israel. Dobäi goung et, nieft der Kooperatioun am Domaine Fintech an tëscht den Unien, och ëm den Noost-Konflikt. Dës Visite hat awer vill Froe bei den Oppositiounsparteien opgeworf.Den David Wagner vun déi Lénk: D'Haaptkritike waren, u sech déi, dass iwwert ekonomesch Kooperatioun geschwat gëtt a mir wollte méi genau wëssen, wat fir eng Zort vun ekonomescher Kooperatioun, ass et mat Betriber, déi der Occupatioun, déi illegal ass an de besate Gebitter bedeelegt sinn, well se och Profit zéien, dat heescht, wollt ech gäre wësse vum Staatsminister, wat fir eng Critèren et ginn, déi mat de Mënscherechter ze dinn hunn, wann et em ekonomesch Kooperatioun geet. Dorop krute mer, u sech, keng kloer Äntwert.

Et gëtt keng Kohärenz an der Aussepolitik, kritiséiert iwwerdeems d'CSV. Et kéint net sinn, dass den Premier- an den Ausseminister an der Aussepolitik no baussen aner Meenunge vertrieden an och an der auslännescher Press hir Divergenzen ausdroen, seet d'Europadeputéiert Viviane Reding: Et ginn déi iwwert d'Israel Rees, wou dann Business a grouss Politik vermëscht gëtt, wou méi no Israel gekuckt gëtt vun dem engen, méi no Palestina vun dem aneren, wou se och a Punkto Unerkennung vu Palestina, deen ee seet mir mussen dat esou séier wéi méiglech maachen, deen anere seet "Kommt Zeit, kommt Rat", mir kucken emol nach.

An wéi reagéiert den Premier op dës Kritiken?

Xavier Bettel: Well ech dacks de Virworf gemaach kréien, wann ech mat Israel schwätzen, da géif ech si ënnerstëtzen, wann ech a Palestina ginn, da ginn ech just mat dem engen schwätzen, dofir war ech op deenen zwou Plazen. Dat ass d'Haltung vum Lëtzebuerger Staat, den zwee-State-Prinzip, wou een deen anere respektéiert, mee hei de Reproche schonn erëm gemaach ze kréien vun der gréisster Oppositiounspartei, ech wier pro-Israel an den Här Asselborn wier pro-Palestina... mir si pro-Fridden a mir hätte gär eng Léisung, wou jidderee mateneen um Dësch sëtzt.

Donieft, wär et am Kontext vun der Kooperatioun och wichteg, déi zwee Partner, also Israel an Palestina, gläich ze behandelen, deemno misst ee sech froen, wéini Lëtzebuerg bereet ass, de Staat Palestina unzëerkennen, sou nach den David Wagner.