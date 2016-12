© RTL-Archiv

Der Police no ass et op déi éischt 10 Méint vum Joer gekuckt, eng Baisse vu 15% am Verglach mat 2015.Enn Oktober waren et dëst Joer 2.500 Faiten, also Abréch respektiv versichten Abréch.2015 waren et bis den Enn Oktober eng 3.000.Tëscht 2015 an 2014 gouf et och schonn eng Diminutioun vu 17,4%.Zanter 2014, wou et e Pic vun 4.368 Abréch waren, sinn d’Zuele also gefall.