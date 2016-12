Béid Säiten hätten an de leschte Woche verschidde Pisten ausgeschafft, déi et elo ze verdéiwe gëtt. Dat sot de Robert Fornieri vum LCGB am RTL-Interview.



Et wier ee virsiichteg optimistesch, datt een an den nächste Wochen a Méint eng Léisung kéint fannen, esou de Robert Fornieri. Et hätt ee sech zesumme mat de Partner bis Enn vum éischten Trimester 2017 ginn, fir een neit Dokument ze finaliséieren.





Extrait Robert Fornieri vum LCGB



De Stol-Accord Lux2016 leeft nämlech elo Enn des Jores aus. Doranner ware verschidde Mesuren ausgeschafft ginn, mat deenen de Secteur besser duerch d'Kris komme sollt. Fir ArcelorMittal wier dës Kris awer elo eriwwer. Ee Grond, firwat d'Entreprise den Accord am September nach wollt fale loossen.