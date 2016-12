X

Den 20. November 2016 hat den DT NIDDERPALLEN, bei Geleeënheet vu sengem 60. Gebuertsdag, all seng fréier an haideg Memberen op Réiden an de Centre Culturel agelueden. 56 Leit aus de verschiddene Perioden vum Veräin, vun Grënnungsmitglieder bis zu de rezente Spiller, hate sech ugemellt fir dës Feier, déi mat engem Empfang vun der Gemeng Réiden agelaut gouf. De President Änder KIEFFER huet d’ Éieregäscht, de Buergermeeschter Henri MAUSEN, d’Gemengeréit Monique KUFFER an Paul ZACHARIAS an de President vun der FLTT Änder HARTMANN begréisst. Frou war hien och, dat 4 Grënnungsmitglieder - BODEVIN Abbes, BODEVIN Fern, FEILEN Abbes an WEBER Aly, souwéi 3 Spiller - Braun Jäng, MILLMEISTER Mett an THILTGEN René - déi de Veräin 1974 an d’éischt Divisioun bruecht haten – komm waren. No enger Gedenkpaus fir déi 26 verstuerwen Memberen huet de President alle Spiller, Mëmberen, Sponsoren a Gënner Merci gesot dat si gehollef hunn de Veräin sou laang um Liewen ze halen. Besonnesch Mercien goungen un d’Gemeng Réiden,den Dëschtennisverband, d’Spiller an un d’Komiteesmemberen fir déi gutt Zesummenaarbecht an deene vergaangene Joren.Wëll déi positiv Säite vum Veräinsliewen schonn méi dacks geschriwwen oder erzielt goufen, huet de Pitt OESCH sech mat de méi ongemittleche Strecken am Veräinsliewen befaasst. Mee de Veräin huet sech hei ëmmer un de GOETHE gehal de sot : Mat de Steng déi een der an d’Féiss leet kanns Du Schéines bauen. Dass dat dem Veräin ëmmer erëm gelongen ass weist d’Tatsaach dat de Veräin haut mat 49 lizenséierte Memberen, dovun 19 Jugendspiller, gutt opgestallt ass. Den FLTT President huet d’Gléckwënsch vun der Federatioun zum Ausdrock bruecht an huet verschidden Aktivitéiten ervir gehuewen déi de Veräin an Zesummenaarbecht mat der Federatioun ënnerholl huet. Den DT NIDDERPALLEN, deen zu den 13 eelste Veräiner aus dem Land gehéiert, hätt seng Saach ëmmer gutt gemeet. Hien huet de Veräin invitéiert d’FLTT am September 2017 bei der Organisatioun vun den Dëschtennis Europameeschterschaften zu Lëtzebuerg ze ënnerstëtzen. De Buergermeeschter Henri MAUSEN huet dem Veräin fir seng 60 Joer a gläichzäiteg dem Aender KIEFFER fir seng 40 Joer Presidentschaft gratuléiert. Viru 60 Joer war Nidderpallen dat éischt Duerf aus dem Kanton Réiden dat e Ping-Pong Veräin gegrënnt hat, wouduerch aner Uertschaften wéi Réiden, Osper, Ell, Kolpech,Uewerpallen a Biekerech mam Virus ugestach goufen. Als gudde Kenner vun der Sportswelt huet hien dann och op Suerge vun de Veräiner, besonnesch beim Rekrutement vu jonke Spiller, higewisen an huet verschidde Pisten ugedeit wéi een do kënnt virgoen. Den DT Nidderpallen hätt sech an der Vergaangenheet awer net nëmme mam Dëschtennis beschäftegt mä och an anere Beräicher seng Verantwortung iwwerholl an hätt bis elo och ëmmer bei de verschiddene Veranstaltungen vun der Gemeng zur Verfügung gestanen, zesumme mat deenen aneren Paller Veräiner. Nom Éierewäin vun der Gemeng Réiden konnten d’Gäscht bei engem ganz gudde Buffet vum Kachmann vill Erënnerungen aus fréieren Zäiten erëm opliewe loossen. Beim Dessert huet de Jos OESCH e ganz interessante Foto-/Filmreportage iwwer déi verschidden Etappen vum Veräin gewisen.Hutt der Intressi um Dëschtennis Nidderpallen, da mellt iech per Email: chantalh@tango.lu.