© Claude Zeimetz

Neien Datazenter vun EU-Kommissioun: Claude Zeimetz



Lëtzebuerg als europäesche "coffre fort" fir digital Servicer. Zu Betzder, nieft der SES an dem Schlass, ass um Méindeg am Nomëtteg den neien Datazenter vun der Europäescher Kommissioun ageweit ginn. Dat a Präsenz, notamment, vum EU-Kommissär fir déi digital Wirtschaft a Gesellschaft Günther Öttinger, dem Premier a Kommunikatiounsminister Xavier Bettel an dem Wirtschaftsminister Etienne Schneider.

De Grand-Duché als Datenzenter fir d'Bréisseler Kommissioun huet eng laang Traditioun. Deen éischten Datazenter gouf schonn an de 1980er-Joren am Jean-Monnet-Gebai um Kierchbierg installéiert. Dat Gebai, wat bekanntlech wéinst Asbest zougemaach a sanéiert huet misse ginn. Lëtzebuerg sollt nawell europäesch Haaptstad fir d'Dataverwaltung bleiwen.



Op 1414 Metercarré, opgedeelt op 5 Niveauen, ginn zu Betzder elo allméiglech Donnéeë gespäichert, déi am Kommissiounsalldag ufalen. Vun der interner Kommunikatioun, dem Austausch tëscht de Memberlänner, iwwert d'Budgetsprogrammer oder nach d'Kommunikatioun mat der Industrie, seet den zoustännegen EU-Kommissär Günther Öttinger:



Wir haben hier ein Höchstmaß an Sicherheit. Die Daten sind hier perfekt gesichert. Die NATO ist unter dem gleichen Dach, die Luxemburger Regierung ist hier, wir haben die gleichen Sicherheitsstandards und haben jetzt auch Kapazitäten, um für mindestens 15 Jahre alle anfallenden Daten der Europäischen Union zu speichern, damit auch wieder abrufen zu können und dies auf einem hohen Niveau. Damit wird Luxemburg ein europäischer "Hub" für digitale Texte.



Bis Enn d'nächst Joer soll Betzder zum Haaptdatazenter vun der Kommissioun avancéieren. 150 Aarbechtsplaze ginn hei geschaf. De Premier Xavier Bettel gesäit am neien Datazenter virun allem e Vertrauensbeweis vu Bréissel vis-a-vis vu Lëtzebuerg:



Dat weist sech, am Fong, an deenen Initiativen, déi mer geholl hunn, wou mer erkläert hunn, dass Date ganz wichteg sinn an och sécher musse sinn an op enger Plaz sinn, wou een och Vertrauen huet. Dat ass Lëtzebuerg. A wann eng Institutioun, déi d'Date vun 28 Länner hei stockéiert an hei traitéiere kann, ass e Beweis, dass mer um richtege Wee waren, déi Regierung virdrun och scho mam Bau vun de Strukturen, a mat dëser Regierung mat der Strategie, déi se weiderféiert.



D'Kommissioun engagéiert sech, wéi gesot, op d'mannst fir déi nächst 15 Joer zu Lëtzebuerg. De Finanzement gëtt zur Halschent vum Lëtzebuerger Staat fir déi éischt 7 an en halleft Joer an zur Halschent vun der EU-Kommissioun gedroen.