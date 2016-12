Méi effizient Kontrollen, een neie System, duerch deen d’Daten an d’Privatsphär vun de Salariéen nach besser geschützt sinn. Dat ass d’Zil vum Gesetzprojet 7049 iwwert den Dateschutz. De Méindeg de Moie kruten d’Deputéiert an der zoustänneger Chamberkommissioun de Projet vun der Dateschutzkommissioun virgestallt.





Chamberkomissioun 7049 / Reportage Nadine Gautier



Dee Gesetzprojet géif ee Paradigmewiessel mat sech bréngen, esou de Franz Fayot vun der LSAP. Duerch de Projet sollen d’Betriber nämlech net méi mussen eng Autorisatioun ufroen, fir kënnen een Iwwerwaachungssystem z’installéieren. Si musse just herno eng Notifikatioun maachen, dat heescht: et umellen. Mam neie System soll den Dateschutz vill méi seriö geholl ginn an an där Hisiicht soll dee Projet de Loi elo kommen.



Mam neie System, deen eng europäesch Direktiv virgesäit, sollen d’Daten an d’Privatsphär vun de Salariéen nach méi geschützt ginn, seet och d’DP-Politikerin Simone Beissel, Presidentin vun der zoustänneger Chamberkommissioun. De System vun elo wier net adaptéiert. D'Kontroll ass am Moment net esou adaptéiert, wéi e soll sinn. D'Leit fëllen hire Formulaire aus, maachen hir Autorisatioun, ma wa se déi dann hunn, flitt déi an den Tirang a si hale sech net un dat, wat drasteet.



Flächendeckend Kontrolle sollen dofir agefouert ginn. Fir dat ze bewältegen, soll de Effectif vun der Dateschutzkommissioun eropgesat ginn. Vun elo 24 op 49 Persoune bis 2018. Vun der CSV gouf et dann och eng Fuerderung vum Diane Adehm. Déi beschäftegt sech mat der Videoiwwerwaachung, wougéint et e ganz kriteschen Avis vun der Chamber des Salariés gouf. Dofir fuerdert d'CSV, datt een deen Deel aus dësem Gesetzprojet eraushëlt an eppes Eegenes iwwer d'Videoiwwerwaachung op der Aarbecht mécht. D'CSV weess net, ob de Wëllen do ass, fir dat aus dem aktuelle Projet erauszehuelen, dorobber huet een an der Komissioun keng richteg Äntwert kritt, kritiséiert d'Diane Adehm.



Mam Gesetzprojet soll, wéi gesot, ënnert anerem d’Kontroll méi effizient ginn, an eng Simplification administrative ëmgesat ginn. Ee Scheinargument, hat dat nach den OGBL Enn der leschter Woch genannt.