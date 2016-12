Bauschuttdeponien: Reportage Claudia Kollwelter



E reelle Problem gëtt et a Punkto Bauschuttdeponien hei am Land. D'Deponie zu Stroossen muss d'nächst Joer zoumaachen, wëll se geschwë voll ass. D'Capacitéit vun der Decharge laanscht der Areler Autobunn muss de Moment schonn erof gesat ginn, wëll se schonn no un hirem Maximum ass, also net souvill Buedem ofgetippt ka ginn wéi virgesinn.Am Zentrum, wou jo awer ganz vill geschafft gëtt, gëtt et deemno gläich keng Decharge méi. Ma wou sollen d'Camionen dann an Zukunft hin?

Ass d'Deponie zu Stroossen bis zou, ginn et 2 Méiglechkeeten: An den Norden op Kolmer-Bierg, oder an de Süden op Suessem fueren, sou de President vum Groupement des Entrepreneurs, Jean-Marc Kieffer. Well dat wieren dann déi eenzeg grouss Dechargen, déi nach gréisser Capacitéite kéinten ophuelen an da wier een an enger ähnlecher Situatioun vun "Buedemtourismus" wéi viru Stroossen, wou da Camione kräiz a queesch duerch d'Land fueren, fir de gudde Buedem lasszeginn.Am ganzen ginn et zwar eng 11 Dechargen zu Lëtzebuerg, mee haaptsächlech am Norden. E reelle Problem fir de Bau, wou sech d'Fro stëllt wéi e geléist ka ginn..."Mir plädéiere fir méi kleng, dezentral Dechargen, déi da méi no bei de Schantercher sinn, wou da manner Nuisancen duerch den Trafic entstinn, well manner wäit gefuer muss ginn. Déi dann och net esou laang mussen op sinn, datt se d'Populatioun net esou laang stéieren, wa se dann iwwerhaapt stéieren."Wëll am Fong ass et just Buedem deen op déi Platzen leie kënnt: "Wann een op där enger Plaz e Lach grueft, fir e Gebai ze bauen, an et féiert een dee Buedem op eng aner Plaz féiert, an d'Decharge, dann ass dat Material inerte, wou och der Ëmwelt näischt ka passéieren."Den Ëmweltministère hat ugekënnegt am Hierscht eng Etude ze presentéieren, aus där ervir geet, wéi vill Potenzial nach op den aktuelle Sitten ass, a wou Plaz fir neier wier. Déi läit awer nach net vir, ma d'géing sech awer eraus stëllen datt net schrecklech vill Platzen a Fro kéimen, sou nach de Jean-Marc Kieffer.