Budgetsdebatten an der Stad: Rep. Monique Kater



Um 18 Auer ware grad emol 9 Interventiounen duerch, eng 17 hate sech annoncéiert, a kee wollt sech an der Zäit, déi en als Stater Conseiller kritt huet, kierze loossen ... D'Oppositioun hat bis dohin am dacksten d'Wuert ergraff; hir Schwéierpunkte louche bei Logement an allgemeng der Entwécklung vun der Stad ...

Laurent Mosar



A well d'Majoritéit bis elo viru Kuerzem, wat d'Interventiounen ugeet, an der Minoritéit war, fänke mer mat Gréng un ... De François Benoy iergert sech direkt emol iwwer d'CSV, déi eidel Bänken an eidel Wierder Opweises hätt ... Et wär ze einfach ze behaapten, et géif näischt funktionéieren - dat wieren Horrorzeenarien ouni Léisungsproposen ...De Marc Angel huet dem François Benoy also extra gutt gefall, wéinst de konstruktiven Iddien, déi hien deels selwer hätt, sou de grénge Conseiller, dee sech och esou eng städtesch Wunnbaugesellschaft ka virstellen. Mä den LSAP-Conseiller fënnt dann awer net alles okay, wat de Schäfferot mécht, v.a. a Saache Stadentwécklung: Hie kritiséiert, datt d'Schéier Logement-Emploi nach ëmmer weider auserneegeet, datt näischt géint d'Spekulatioun ënnerholl gëtt - et hätt een nach dacks d'Gefill, d'Planungshoheit léich bei de Promoteuren ...De Marc Angel freet och vum Schäfferot eng kloer Positioun a Saache Foussgänger- a Vëlosbréck vum Cents op de Weimeschhaff: Soll se kommen, a wa jo wouhin? D'Äntwert misst virun de Wahle kommen.Mä wat war dann dat, wat de François Benoy sou rose gemat huet? D'Martine Mergen huet d'Reuniounen ugesprach, vum Minister Bausch, iwwer Qualitative Wuesstem, an do géing eppes net opgoen - et hätt een den Androck, Majoritéit um Knuedler a Majoritéit um Krautmaart géifen zwou verschidde Sprooche schwätzen ...D'Stad wéilt déi Liewensqualitéit erëm, déi et den Ament net méi géif, sou d'CSV-Conseillère; d'Genehmegunge kéimen dach ëmmer nach vun hei, aus der Märei.Wat Chantieren ugeet, wier et d'selwecht, mengt d'Stater CSV, déi lénks Hand wéisst net, wat déi riets géing maachen, mengt de Laurent Mosar, dee sech awer iwwer d'Mobilitéitspolitik an der Stad, nach méi opreegt ... d'Limitatioun vun zouene Parkplazen a Wunnquartiere misst een iwwerdenken ...

... dës Politik wier och responsabel fir "d'Iwwerdeierung" vun de Präisser vun der Parkplazen, sou de Stater Conseiller.De Budget Participatif war e Flopp, fënnt dann nach d'Marceline Goergen, adr, an de Guy Foetz vun déi Lénk vermësst am Budget ganz einfach d'Visiounen.