Een Automobilist hat an enger Lénkskéier d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer an ass op d'Géigespur geroden, wou e säitlech an eng Camionnette gerannt ass.

Den Accident war e Méindeg den Owend géint 18 Auer. De Chauffer gouf a sengem Gefier ageklemmt a schwéier verwonnt. Och de Chauffeur vun der Camionnette gouf blesséiert, awer manner schlëmm. Op der Plaz waren d'Pompjeeën an d'Secouriste vu Stengefort, Tënten a Réiden an de Samu aus der Stad.



Géint 22.20 e Méindeg den Owend war tëscht Biissen an Béiwen un der Attert een Automobilist mat sengem Gefier an ee Rampli gerannt. Zwou Persoune goufe verwonnt.



A kuerz no 21 Auer hate sech zu Nidderkuer zwee Ween ze pake krut. Och do goufen zwou Persoune blesséiert.