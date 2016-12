Géint 22.20 e Méindeg den Owend war tëscht Biissen an Béiwen un der Attert een Automobilist mat sengem Gefier an ee Rampli gerannt.

© SIS Biissen

Den Automobilist hat d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer. De Won ass fir d'éischt an de Summerwee geroden an huet sech dunn iwwerschloen. De Chauffeur gouf liicht verwonnt, an de Bäifuerer méi uerg.Am Asaz waren d'Pompjeeë vu Biissen, d'Ambulanze vun Ettelbréck a Lëntgen, souwéi d'Police.

Während de Rettung- an Opraumaarbechte war d'Streck komplett fir de Verkéier gespaart ginn.

Kuerz no 21 Auer hate sech zuzwee Ween ze pake krut. Och do goufen zwou Persoune blesséiert.