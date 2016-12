Um Dënschdeg de Moie géint 7 Auer koum et bei de Roude Luuchte fir erof an d'Neiduerf zu engem Accident tëscht 2 Autoen.

© Domingos Oliveira/RTL

Et gouf glécklecherweis kee blesséiert, mä de Materialschued ass héich an den Accident suergt fir gréisser Problemer am Trafic. Zemools well d'Luuchten elo ausgefall sinn.