© RTL Télé Lëtzebuerg / Jeannot Meyers

De Gehälteraccord an der Fonction Publique ass gutt, net „schrecklech“, wéi d'Patronat e genannt huet, mä gerechtfertegt, dat sot en Dënschdeg de Mëtteg den OGBL, dee fir säi leschten Nationalcomité fir dëst Joer zesumme war.

Den Accord salarial fir d'Staatsbeamten ass also positiv, mä däerf an Zukunft net méi esou verhandelt ginn, fënnt den OGBL-President André Roeltgen.

Et géif ee d'Representativitéit vun der CGFP net a Fro stellen, et wéilt ee kengem op d'Féiss trëppelen, mä den ëffentlechen Déngschtleeschtungsberäich géif vill méi wäit goen an do wär den OGBL representativ.

Extrait André Roeltgen



Och wär am Spidolssecteur de leschten Accord nach net ëmgesat an den nächsten Accord wär schonn do.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Jeannot Meyers © RTL Télé Lëtzebuerg / Jeannot Meyers © RTL Télé Lëtzebuerg / Jeannot Meyers © RTL Télé Lëtzebuerg / Jeannot Meyers © RTL Télé Lëtzebuerg / Jeannot Meyers © RTL Télé Lëtzebuerg / Jeannot Meyers « ZréckWeider »

Den OGBL wëll och iwwer Rifkin, respektiv déi drëtt industriell Revolutioun matdiskutéieren. An do net nëmmen iwwert de Beräich Aarbecht. D'Digitaliséierung hätt nämlech e ganz groussen Impakt.