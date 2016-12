Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira © RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira © RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira © RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira © RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira © RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira « ZréckWeider »

Déi dräi Gefierer, déi op der Streck tëscht Réiser an der Kockelscheier net laanschtenee komm sinn, hunn d'Strooss blockéiert. Wéinst den Opraumaarbechte gouf d'Streck dann och gespaart.Zwou Persoune goufe blesséiert, eng huet esou guer aus dem Auto misste geschnidde ginn. Och déi drëtt Persoun koum fir e Kontroll an d'Spidol.Op der Plaz waren d'Police an d'Pompjeeë vu Réiser.