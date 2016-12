Mann wéinst Viol viru Geriicht / Reportage Eric Ewald



Engem haut 33 Joer ale Mann gëtt virun allem virgehäit, tëscht Mäerz 2013 an Abrëll 2014 en deemools 12 bis 13 Joer aalt Meedchen e puermol vergewaltegt ze hunn.

Ee Problem ass, dass den Ugekloten alles bestreit. E weideren ass deen, dass dës Affär a Relatioun kéint stoe mat enger anerer. De Beschëllegten hat nämlech am Mee 2014 Plainte géint de Papp vun de presuméierten Affer gemaach. Dee war am Juni an enger Affär vu Mënschenhandel an der Haaptsaach zu enger Prisongsstrof vun engem Joer mat Sursis veruerteelt ginn, well hien ënner anerem den Ugekloten tëscht 2011 an 2014 a sengem Restaurant an der Stad ënner mënschenonwierdege Konditioune schaffe gelooss hat!



D'Presidentin vum Geriicht huet dann och ervirgehuewen, dass deen elo Beschëllegte fir d'éischt Plainte géint deen anere Mann gemaach hat. Den Deeg drop wär dunn d'Klo wéinst Viol gemaach ginn, wat fir den Ugekloten d'Erklärung fir déi Plainte wär!

Den zoustännegen Enquêteur vun der Police huet dann och vun enger net alldeeglecher Affär geschwat. Hie géif awer net gleewen, dass näischt geschitt wär. De Beschëllegten hätt de Restaurant gefouert an d'Famill vun de Meedercher d'Saache lafe gelooss, bis een d'Affär hätt wëllen ënnert sech klären. Den Ugekloten hätt Sue solle kréien, fir d'Land ze verloossen, dunn awer Plainte gemaach, wourop et zur Géigeklo komm wär. Dat jonkt Meedche wär wuel an de Beschëllegte verléift gewiescht, et wär zu näischt forcéiert ginn, ma et géif, well et zu Fellatioune komm wär, e Viol virleien.

Zwee Fraendokteren, eng Fra an e Mann, haten do virdrun erkläert, dass net kloer ze soe wär, ob et zu Abusen op d'Meedercher koum oder net. Et géif kee spezifescht Zeeche vun engem Viol ginn, et kéint een awer näischt ausschléissen. Fir e Psycholog, dee sech mat der Glafwierdegkeet vun den Aussoe vun de Meedercher beschäftegt huet, wär déi vum Haaptaffer wahrscheinlech, dat hätt awer näischt dozou gesot, dass seng Famill proposéiert hätt, keng Plainte géint den Ugekloten ze maachen, wann dee géif zeréckgoen a seng Heemecht.

Dës Affär mat also méigleche Verstréckunge soll bis e Freiden daueren.