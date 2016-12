Et ginn nach keng gréisser Ännerungen um Immobilien Marché, seet de President vun der Chambre Immobilière Jean-Paul Scheuren. Zanter dem 1. Juli gëtt et e Changement um Niveau vun der Besteierung vun de Plus-valuen, wann d'Terrainen oder Appartementer verkaf ginn. D'Plus-value gëtt net mam hallwen Taux besteiert, mä mam véierels Taux, an der Moyenne sinn dat just nach ëm déi 10 Prozent Besteierung. De Moment ass et also interessant ze verkafe, mä nach schéngt d'Mesure net richteg ze gräifen.

Plus-value Immobilien / Reportage Claudia Kollwelter



Et wier evident, datt d'Besteierung vun der Plus-value eppes ass, wat net jidderee mécht, sou de Jean-Paul Scheuren. Déi Fro stellt ee sech meeschtens just, wann den Objet scho verkaf ass an een da muss kucken, wéi een dat elo besteiert. Dofir wier et gutt, wann iwwer déi Mesure géif kommunizéiert ginn, fir datt d'Leit sech och am Virfeld kënnen doriwwer informéieren, datt si wëssen, wat si spuere kënnen, respektiv, wéi déi Plus-valuë kënne gerechent ginn.D'Leit misste gesinn, wat den Avantage ass, ob et méi interessant ass ze waarden oder awer ze verkafen. Mä et misst een de potentielle Verkeefer natierlech och Zäit loossen, fir sech z'informéieren an z'entscheeden. Well fir e Bien ze verkafen, datt ass e Schratt, dee gutt iwwerluecht muss ginn. Dat d'Leit et elo verkafen, well d'Besteierung ännert, ass ee vun de Voleten. Donieft ginn et awer nach vill aner Saachen, déi potentiell Verkeefer musse beuechten.Bis den 31. Dezember 2017 soll d'Mesure gëllen, dem Jean-Paul Scheuren no ass déi Period awer net laang genuch. Fir datt een och Zäit hätt, fir de Leit déi Mesuren z'erklären, hätt een déi Period op minimum 3 Joer misste festsetzen.Et kéim een deemno net dolaanscht, déi Mesure ze verlängeren. Déi läscht Kéier wier d'Period och vun 3 op 6 Joer erop gesat ginn.