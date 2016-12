Statec Analyse / Reportage Eric Hamus



Zum Beispill am Stot, deen ass am Grand-Duché nach ëmmer fest an der Hand vun de Fraen. An der Moyenne nämlech këmmeren déi sech duebel sou vill ëm de Stot, wéi d'Männer. Allerdéngs misst een dat Resultat nuancéieren, mengt de Statec. Ënnerscheeder léichen nämlech am Detail.

Während elo di klassesch Aufgaben, wéi d'Kichen, den Haushalt an d'Kanner méi vu Fraen iwwerholl ginn, këmmere sech d'Häre méi ëm di sougenannten "activités domestiques extérieures".



E Beispill: An 73 Prozent vun de Stéit suergen nach ëmmer d'Frae fir dat kulinarescht Wuelbefanne vun der Famill. Beim Botzen iwwerhuelen a 67 Prozent vun de Fäll d'Dammen d'Initiative an och bei der Kannererzéiung iwwerhëlt di besser Hallschent dacks de Lead: do läit den Taux bei 68 Prozent.



Op der anerer Säit awer këmmere sech d'Häre gären ëm d'Reparaturen an d'Knëschlereien am Haushalt: do läit de männlechen Taux bei 82,7 Prozent. An och d'Gardenaarbecht fält mat bal 60 Prozent méi an den Zoustännegkeetsberäich vun de Männer. An et muss jo och nach ee mam Hond erausgoen.



An awer hält et sech net d'Wo: Am Total vun den "travaux domestiques" kéinten d'Männer nach ee fermen Effort maachen. Do hunn d'Fraen, wann een et esou ka soen, mat 68,5 Prozent nach ëmmer d'Nues wäit fir.



Mat wat verbréngen d'Lëtzebuerger dann nach vill Zäit? Ma am Transport. Eng Stonn a 27 Minutte verbréngt all Resident den Dag iwwer "en déplacement". "tous types de locomotion confondus", esou de Statec. Am meeschte sinn d'Aarbechtskräften an d'Studenten, mat an der Moyenne enger Stonn an 31 Minutten, a Beweegung. A bei de Pensionnaire sinn et awer ëmmerhin nach 74 Minutten den Dag.



Am léifste fuere mer dobäi mam Auto. 64 Prozent vun där Zäit, déi mer am Deplacement verbréngen, ginn nämlech op de Compte vum "léifste Kand vun de Lëtzebuerger", wéi se sou schéi soen. Duerno kënnt d'"ze Fouss goen" mat 17 Prozent, de Bus (13 Prozent) an den Zuch (3 Prozent).



Eng Iwwerraschung gëtt et dann awer nach, an dat an deem Kontext: De Vëlo kënnt an der "Radfahrernation Luxemburg" just op ee winzege Prozent.