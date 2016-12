De Mann huet doropshin ugefaangen, géint d'Dier vum Bus ze schloen. Wou d'Beamten op der Gare ukomm sinn, war de Mann nach ëmmer opbruecht, ma huet ausgeholl an engem Beamten op d'Schëller geschloen. De Mann ass du matgeholl an an den Arrest gesat ginn.Um Méinde den Owend géint 23.30 Auer, war eng Patrulle zu Capellen an der Areler Strooss bei der rouder Luucht op e Chauffeur opmierksam ginn, well dee net reagéiert hat, wou d'Luucht gréng ginn ass. De Motor ass em och nach zweemol ausgaangen. Well en och gelunge gefuer ass, hunn d'Beamten decidéiert, en unzehalen. Do ass och direkt opgefall, dass et no Alkohol geroch huet. Den Test huet gewisen, dass de Mann den erlaabte Wäert effektiv iwwert dat Duebelt iwwerschratt hat. De Permis krut en ewechgeholl.An der Nuecht op en Dënschdeg ass och eng Patrulle zu Diddeleng op e Gefier opmierksam ginn, bei dem d'Vignette net méi gëlteg war. Wou d'Madame, déi gefuer ass, ugehale ginn ass, huet et no Alkohol geroch, wouropshin en Otemtest gemaach ginn ass. Wéinst dem Resultat ass och hei de Permis agezu ginn.