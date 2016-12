Op der Cour d'appel an der Stad gouf en Dënschdeg d'Confirmatioun vum 1. Uerteel zum Iwwerfall am Abrëll 2013 op eng Sécherheetsfirma zu Gaasperech gefrot.

Deemno soll et bei 3 Mol 22 Joer Prisong an engem Fräisproch bleiwen.Beim Sëtz vu G4S an op der Flucht war deemools op Poliziste geschoss ginn; d'Auteuren haten ë.a. aus Kalaschnikowen op d'mannst 85 Schëss ofginn!D'Brigange waren nom Iwwerfall a Richtung Belsch entkomm, do festgeholl an u Lëtzebuerg ausgeliwwert ginn.