An awer wéist d'Tendenz an der Stad no ënnen, wat de Gebrauch vum Auto ugeet, sou déi neisten Etude vun TNS-Ilres.

© RTL Radio Lëtzebuerg / Claudia Kollwelter

Den Auto dominéiert nach ëmmer wann et ëm d'Fro geet, wéi d'Leit déi an der Stad, oder an enger Nopeschgemeng wunnen, sech deplacéieren. An och bei deenen, déi vun ausserhalb kommen an duerch den Zentrum fueren, ass den Auto op Plaz Nummer 1. Dëst geet aus enger neier Etude vun TNS-Ilres ervir, déi en Dënschdeg de Mëtteg an der Stater Gemeng presentéiert gouf. D'Resultat iwwerrascht jo eigentlech net, mä confirméiert wat ee scho weess. D'Etude soll mat Hëllef vu kloren Zuele weisen, wou een haut steet, wou een hi wëll, a wou een nach usetzen muss.

Etude MoViLux / Reportage Claudia Kollwelter



Extrait Sam Tanson



Wou sti mer haut? 97% vun de Stéit am Land hunn op d'mannst 1 Auto doheem stoen, an d'Zuelen, wat Parking op der Aarbechtsplaz ugeet, sinn och ganz héich, seet de Charles Margue vun TNS ILRES. Viru ronn 20 Joer huet déi Grafik identesch d'Selwecht ausgesinn. Obwuel et deemools esou vill manner Aarbechtsplazen an Awunner am Land gouf, hunn haut nach ëmmer 2/3 vun de Leit eng Parkplaz op der Aarbecht.Dräivéirel vun de Leit am Land hunn d'Gewunnecht, fir an d'Stad ze kommen, méi oder manner dacks. An dat massiv mam Auto. Dat och fir de Private gebrauch, also net Schoul oder Schaff. Do steet ganz uewen d'Santé, also d'Spideeler, wou d'Leit als Patienten oder Besuch hikommen.Och d'Gewunnechte vun de Kanner, déi an der Stad wunnen, sinn analyséiert ginn. Déi ënner 12 Joer, déi an de Quartiere wunnen, gi virun allem zu Fouss an d'Schoul, awer net nëmmen. Ee Kand vu Fënnef gëtt mam Auto an d'Schoul gefouert, wat een och ka gesinn, wann een ëm déi Zäit laanscht eng Schoul fiert.An der Stad weist d'Tendenz vun der Zuel, wat de Gebrauch vum Auto ugeet, no ënnen. Iwwer 50 Prozent vun de Stater Leit benotzen den ëffentlechen Transport 2 bis 3 mol d'Woch, esou guer 15 Prozent fuere mam Vëlo a vill Leit ginn zu Fouss sou déi éischt Schäffen an der Stad Sam Tanson.

Mam Tram, dem Ausbau vun de Vëlosweeër an och soss Initiative soll d'Etude dann och dozou déngen, fir an Zukunft ze gesinn, wéieen Impakt dës op d'Gewunnechte vun de Leit wäerten hunn.

Luxembourg, le 13 décembre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE



Etude sur le comportement de mobilité en ville

Ce mardi 13 décembre 2016, le Collège des bourgmestre et échevins, représenté par Madame Lydie Polfer, bourgmestre, et Madame Sam Tanson, 1re échevine, responsable en matière de mobilité, et Monsieur Charles Margue, directeur d’études de l’institut TNS-Ilres, ont présenté les résultats de l’enquête sur le comportement de mobilité en ville, menée entre fin avril et début mai 2016.

Avec un échantillon de 2.233 personnes âgées entre 18 et 75 ans, représentatives de la population du Grand-Duché (990 résidents de Luxembourg-Ville, 541 personnes habitant les communes limitrophes, 702 personnes habitant le reste du pays), 372 frontaliers actifs et 655 enfants résidant sur le territoire de la capitale, cette étude, réalisée en ligne et par téléphone, a permis de récolter des valeurs précises et détaillées sur les déplacements à Luxembourg-Ville, notamment en matière de trafic individuel motorisé (voiture, moto), de transports en commun (bus, train) et de mobilité douce (vélo, marche à pied).

Grâce aux questions sur l’équipement des ménages en véhicules, la fréquence d’utilisation des différents moyens de transport, l’utilisation des moyens de transport en fonction des motifs du déplacement (travail, école, loisirs, visite à la famille…), la détention d’un abonnement de transports publics, la mise à disposition d’une place de parking sur le lieu du travail ou encore les pratiques de partage, telles que le carsharing, les comportements et les motivations actuels des différentes catégories de personnes interrogées ont pu être saisis.

Les résultats de l’enquête, outre l’identification des pratiques de déplacement actuelles, permettront à la Ville de Luxembourg de concevoir des modèles de mobilité futurs prenant en compte les habitudes des différents publics interrogés. Ainsi, après l’élaboration et la mise en œuvre de mesures spécifiques destinées à augmenter notamment la part modale des transports en commun et de la mobilité douce, la présente étude servira de référence pour mesurer et évaluer les effets et l’impact des dispositifs réalisés lors de futurs sondages.