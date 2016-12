Um Méindeg am Nomëtten huet eng eeler Damm en Accident bei der Police gemellt, dee schonn um Méindeg de Mueren zu Déifferdeng geschitt war.D'Madame wollt géint 9.30 Auer an der Rue Emile Mark iwwert d'Strooss goen, wou een hir mam Auto iwwert de Fouss gefuer ass. De Chauffeur war och ze séier ënnerwee. Amplaz sech ëm d'Madame, déi verletzt war, ze këmmeren, ass de Chauffeur einfach Richtung Rond-Point weidergefuer.Eng Fra, déi dat Ganzt matkritt huet, huet der Madame ugebueden, mat hir an d'Spidol ze fueren. Dat wollt déi verletzten eeler Damm awer net. Eréischt méi spéit huet sech erausgestallt, dass si eppes gebrach hat.D'Police sicht elo no der hëllefsbereeter Fra an dem Chauffeur.