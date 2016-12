© AFP (Archivbild)

Iwwer 30.000 Leit schaffen zu Lëtzebuerg an der Industrie. Domat bleift de Secteur nach ëmmer ee vun deene wichtegsten hei am Land. Fir an deem Beräich awer och an Zukunft kompetitiv ze bleiwen, brauch et vill Fuerschung a gutt Technik. Genee dofir wëll d'Regierung, am Kontext vum Rifkin senger "Drëtter Industrieller Revolutioun" eng Plattform fir Technik a Fuerschung lancéieren ...





Serie Rifkin: Plattform Fuerschung&Technik - A. Goerens



De Jeremy Rifkin

... a fir den Ament ass dës Plattform och nach net méi wéi eng Iddi oder éischter eng Visioun. Den Aarbechtsgrupp, dee sech am Kader vum Rifkin senger Etude mat der Industrie beschäftegt huet, wëll nämlech, dass Lëtzebuerg bis 2050 eng international unerkannte Plattform fir nohalteg industriell Exzellenz gëtt - ugedriwwen absënns duerch innovativ Solutiounen.De Jérôme Merker vun der Chambre de Commerce betount, wéi wichteg Innovatioun a Recherche fir d'Industrie zu Lëtzebuerg sinn, fir international produktiv a kompetitiv ze bleiwen, well zu Lëtzebuerg d'Produktiounskäschten nach relativ héich wieren, do kéint een net un de Präisser schrauwen.Zu Lëtzebuerg géing et un enger Bréck feelen, fir Fuerscher aus dem privaten Industrie-Secteur an aus ëffentlechen Institutioune beieneen ze bréngen. Et géif och wéineg kollaboréiert ginn. Do wier nach ganz vill Potenzial fir Synergien. Et misst een dann awer och erëm Investitiounen an d'Recherche stimuléieren, duerch nei Initiativen.Recherche ass awer natierlech och ëmmer mat Risike fir d'Investisseure verbonnen. Genee dofir wär d'Plattform och nëtzlech, well se et de Fuerschungszenteren erlaabt, sech fir verschidde Projeten zesummenzeschléissen a sou och de Risiko op méi Schëlleren ze verdeelen.

