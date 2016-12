Zweegleiseg an den Norden: Rep. Nadine Gautier



Zweegleiseg op der Zuchstreck an de Norde fueren, dat ass am Plan sectoriel souwisou fir no 2020 virgesinn, seet den Infrastrukturminister François Bausch. Deemno géif d'Petitioun 739 um Chambersite, déi genee dat fuerdert, bei him op oppen Ouere stoussen.

De Moment wier mam hallwe Stonnentakt vun den Zich an de Norden nach keen esou ee massiven Drock ze spieren, ma de François Bausch ass gewëllt, d'Capacitéiten an d'Luucht ze dreiwen, och well een dovunner ausgeet, datt ëmmer méi Leit op den Zuch zeréckgräifen. An och wann net iwwerall zweegleiseg kéint an den Norde gefuer ginn, sou soll et op där enger oder anerer Plaz awer geschéien.Op der Streck Ettelbréck – Ëlwen ginn et nämlech plazeweis Enkpäss. De Petitionnaire Christophe Allard huet sech dowéinst mam Sujet ausernee gesat a fuerdert, datt d'Streck esou ausgebaut gëtt wéi d'Linn 70 fir op Dippech oder och nach d'Linn 30 op Waasserbëlleg.Et geet him drëm, datt d'Leit pénktlech op hir Aarbecht kommen. De Service misst zouverlässeg sinn.Pünktlechkeet huet näischt mat der Zweegleisegkeet ze dinn, seet dogéint den Infrastrukturminister Bausch. Et hätt zum Beispill vill méi mam héijen Afflux ze dinn. D'Eisebunn hätt an de leschte Joren eng Croissance vu 6 Prozent gehat an an de Spëtzestonne wieren d'Zich saturéiert.Den Drock op d'Schinn wier am Moment genee esou grouss wéi op d'Strooss, wat den Afflux vun de Reesender ugeet, esou nach de Minister.Doniewent wier déi Stater Gare mat den Zich saturéiert. An de Moment wieren op ville Plazen um Reseau Schantercher, wat zu de Retarde vun den Zich féiert. Zweegleisegkeet vun der Ligne 10 kéint dann och eréischt vun 2021 u realiséiert ginn.De Pafendall-Arrêt wier fir Enn 2017, de 5. an 6. Quai an der Stad wier fir 2019-2020 an och d'Gare Ettelbréck 2020-2021. Et géif een zwar scho kucken, ma eréischt no de Chantiere kéint et ganz konkret ginn.Wat de Käschtepunkt ugeet, konnt de François Bausch nach keng Detailer ginn.Iwwregens soll am Dezember d'nächst Joer ee Fahrplanwiessel sinn, wa bis de Pafendall opgeet, dee Moment ginn et och gréisser Ännerungen um Reseau an d'Pünktlechkeet vun den Zich soll verbessert ginn.