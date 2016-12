© RTL-Archiv

Domat soll dann elo Schluss sinn, dat huet d'Gemeng Mäertert um Dënschdeg matgedeelt.De Chantier gouf jo gemaach wéinst der Kläranlag, déi an den Agang vu Maacher kënnt.Le Collège des Bourgmestre et Echevins vous informe qu'à partir du 15 décembre le système des feux tricolores dans la Grand-Rue ne sera plus en fonction de sorte que la circulation pourra reprendre sans entraves majeures.Sur initiative du Collège échevinal en début novembre, le maître d'ouvrage SIDEST a fait accélérer le chantier au maximum. Comme nous l'avions promis, on a tenu compte des doléances des citoyens et réduit rapidement les nuisances. Les délais d'exécution prévus ont pu être respectés.Pour le 14 décembre il est prévu de mettre en oeuvre le tapis asphaltique entre la Pizzeria de la Gare et le Café Beim Alex / Boulangerie-Pâtisserie Schuster-Clément.Fin décembre, avant le congé collectif, d'autres travaux seront exécutés dans la Grand-Rue.Ces travaux n'auront pas de répercussions sur la circulation.Le chantier en face de la gare avance bien. Nous rappelons qu'il est partie intégrante de la construction de la station d'épuration à Grevenmacher.Un grand merci aux commerçants et à tous les citoyens pour leur compréhension.L'Union commerciale et artisanale a annoncé qu'elle lancera des actions publicitaires à partir du 15 décembre.Der Schöffenrat teilt mit, dass ab dem 15. Dezember die Ampelanlage in der Grand-Rue entfernt wird und somit der Verkehr wieder ohne größere Einschränkungen möglich ist.Der Bauherr SIDEST (Abwassersyndikat) hat auf Initiative des Schöffenrates Anfang November das Bauvorhaben schnellstmöglich vorangetrieben. Wie versprochen, wurden die Beschwerden der Bürger und der Gemeinde berücksichtigt, und es konnte in kurzer Zeit eine Reduzierung der Belastungen erzielt werden. Die gesetzte Zeitschiene konnte eingehalten werden.Am 14. Dezember ist geplant, den Straßenbelag zwischen der Pizzeria de la Gare und dem Café Beim Alex / Boulangerie-Pâtisserie Schuster-Clément einzubringen.Vor Beginn des Kollektivurlaubs Ende Dezember werden noch weitere Arbeiten in der Grand-Rue durchgeführt, die aber keine Beeinträchtigung der Verkehrsführung mit sich ziehen.Das Bauvorhaben vor dem Bahnhof, welches im Zuge der Arbeiten für den Anschluss an die regionale Kläranlage in Grevenmacher durchgeführt wird, schreitet zufriedenstellend voran.Wir danken allen Bürgern und allen Geschäftsleuten für Ihr Verständnis.Der Geschäftsverband hat angekündigt, ab dem 15. Dezember Werbeaktionen zu starten.