Wéi de Verwaltungsrot vum Luxembourg Institute of Science and Technology decidéiert huet, bleift hien interimistesch um Poste vum Generaldirekter.

Dës Plaz ass jo vakant, nodeems de Professer Gabriel Crean de LIST am Oktober verlooss hat.Fir d'Kontinuitéit vun den Aktivitéite vum LIST ze garantéieren, hat de Verwaltungsrot de Fernand Reinig als Interims-Generaldirekter nominéiert – dës Decisioun gouf also elo an der Durée festgehalen, och fir de Fusiounsprozess beim LIST ze begleeden.Zanter Januar zejoert ass de LIST jo operationell, dat nom Regruppement vun de Recherche-Zentre Gabriel Lippmann an Henri Tudor.De LIST huet e Budget vu ronn 65 Mio d'Joer, schafft mat engen 630 Leit zesummen, déi eng 350 referenzéiert wëssenschaftlech Publikatiounen d'Joer erausginn.