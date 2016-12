Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Gudden Owend!

Dierft ech iech bieden, folgend Manifestatioun un är Lieser a Nolauschterer weiderzeginn ? Merci villmols!

Heiligabend so original und originell wie möglich: im Stall

An Heiligabend um 18h30 laden Linda Schuster, Claude Trausch, Jos Schartz und Paul Galles wieder in Fischbach bei Mersch zur Weihnachtsfeier im Stall ein. Die Geburt Jesu fand der Tradition nach in einem Stall bei Ochs und Esel statt. Rund um die Krippe verschwinden die Unterschiede zwischen Reich und Arm, Jung und Alt, festem Glauben und unsicherem Tasten.

Genauso wird Weihnachten im Stall in Fischbach gefeiert. Im Beisein der Tiere wird eine knappe Stunde lang durch Musik, Bibeltexte, Stille und ein kleines Gebet eine Atmosphäre der Geborgenheit entstehen. Auch Kinder sind herzlich willkommen!

Datum: 24.Dezember 2016

Uhrzeit: 18h30-19h30

Adresse: 7, rue Grande-Duchesse Charlotte in Fischbach (Mersch)

Sprache: Luxemburgisch

Parkmöglichkeiten: hinter der Kirche oder beim Ortsausgang Richtung Mersch

Es gibt Platz für rund 120 Leute. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Nach der Feier gibt es noch Glühwein und warme Milch direkt von der Kuh. Aus Gründen der Nachhaltigkeit laden wir ein, die eigene Tasse mitzubringen.

Link: www.facebook.com/events/1800285270186389/