Studiebourse: 5-Joer-Regel ass diskriminéierend/Eric Ewald



Lëtzebuerg huet géint europäescht Recht verstouss, andeems d’Land ee Moment verlaangt huet, dass e Frontalier 5 Joer ouni Paus hei am Land muss geschafft hunn, fir dass säi Kand eng Studiebourse kritt. Dëst stellt eng net justifizéiert Diskriminatioun duer. Dat huet den Europäesche Geriichtshaff e Mëttwoch de Moien decidéiert.

De Gilles Despeux



D’Riichter sinn domat de Konklusioune vum belschen Avocat général Melchior Wathelet vum Juni nokomm.An dësem Fall hat kee vun den Eltere vum Student, dee geklot hat, 5 Joer ouni Ënnerbriechung am Grand-Duché geschafft. Zum Uerteel sot de Gilles Despeux, Presseattaché vum Europäesche Geriichtshaff, dass déi Konditiounen eng Diskriminatioun fir Frontalieren sinn, ebe grad well se net fir Lëtzebuerger Residanten gëllen. Do missten d'Kanner nämlech net beweisen, dass hir Eltere 5 Joer hannerteneen hei am Land schaffen.

Dass d’Regierung virun den europäesche Riichter argumentéiert hat, mat där Regel hätt ee méi lëtzebuergesch Unisdiploméierter wëlle kréien, hält de Geriichtshaff fir legitim.