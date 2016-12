Konkret Fro, konkret Äntwert - en Donneschdeg an der Mëttesstonn vun 12.45 Auer un op Radio Lëtzebuerg an op RTL.lu.

Eis Nolauschterer kréien d'Wuert: Dir kënnt Iech bei eis mellen a kritt eng Äntwert op Är Fro vun zwee Hären aus der Steierverwaltung: Luc Schmit, Directer adjoint, an Thierry Prommenschenkel aus dem Secretariat de Direction.Dir kënnt Är Froe stellen, andeems Dir de Formulaire hei ausfëllt oder mëndlech um Repondeur op dem 13 33.Eng Partie Bäiträg gi live an der Emissioun thematiséiert, hutt awer w.e.g. Versteesdemech, datt aus Zäitgrënn net ëmmer all d'Meenungen / d'Froen drukomme kënnen.